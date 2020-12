Fyrværkerisalg forventes at skyde i vejret i år

Ifølge en prognose fra Dansk Erhverv har danskerne tænkt sig at slutte året af med et stort forbrugsbrag.

Danskerne kommer cirka til at købe fyrværkeri for 450 millioner kroner i år.

Det er forudsigelsen i en prognose, som Dansk Erhverv har udarbejdet på baggrund af en befolkningsundersøgelse.

Beløbet vil i så fald svare til en stigning på 13 procent i forhold til sidste år ifølge erhvervsorganisationen.

Forventningen skyldes ikke, at flere husstande ventes at købe fyrværkeri. Men mængden af penge, som hver husstand vil bruge på krudt i år, kommer formentlig til at være højere end sidste år.

Det forklarer Frederik Bergenfelt Friis, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.

- Det er svært at forudsige forbrugernes købeadfærd i disse tider, men vi forudser, at danskerne med de udbetalte feriepenge vil øge deres forbrug på fyrværkeri en smule, siger han.

Han understreger, at undersøgelsen er foretaget i november og starten af december, og at de nyeste coronarestriktioner derfor ikke var meldt ud dengang.

Dermed er prognosen behæftet med usikkerhed, forklarer konsulenten.

Omkring en fjerdedel af danske husstande kommer til at bruge penge på fyrværkeri.

Det største forbrug ventes Sjælland - minus København og omegn - samt Lolland og Falster at komme til at stå for.

Her vil hver husstand ifølge prognosen i gennemsnit købe fyrværkeri for 230 kroner.

Ud over de udbetalte feriepenge mener Frederik Bergenfelt Friis også, at den delvise nedlukning måske kan betyde, at danskerne kommer til at købe mere krudt, end de plejer.

Blandt andet kan det tænkes, at man køber lidt ekstra krudt, hvis man kun skal holde nytår med nogle få venner, forklarer han.

- Derudover kommer der jo nok færre på restauranter, da de er lukkede. Så her vil man måske bruge nogle af pengene fra restaurantbesøget på fyrværkeri i stedet, siger Frederik Bergenfelt Friis.

En gennemsnitlig husstand forventes at bruge 170 kroner på fyrværkeri i år.

Det er fra tirsdag lovligt at købe fyrværkeri i danske butikker. Man skal dog vente til 27. december, før det er lovligt at fyre krudtet af.

Spørgeundersøgelsen er udarbejdet af Norstat for Dansk Erhverv og bygger på svar fra 1001 personer.

/ritzau/