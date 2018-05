Gazprom slipper for bøde efter forlig med Vestager

Margrethe Vestager siger, at forlig fjerner forhindringer, som Gazprom har skabt for den frie strøm af gas.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, indgår forlig med Gazprom, der var anklaget for at tage overpriser i Øst- og Centraleuropa.

Den russiske gasgigant lover at rette ind og slipper for at få en bøde for at misbruge sin dominerende position på markedet.

Vestager siger, at forliget fjerner de forhindringer, som Gazprom har skabt for den frie strøm af gas i Øst- og Centraleuropa.

- Men vores beslutning skaber desuden en skræddersyet regelbog for Gazproms adfærd i fremtiden, siger hun.

/ritzau/