Genåbning giver forårsfornemmelser i dansk erhvervsliv

Fra februar til marts er den samlede erhvervstillidsindikator steget. Økonom forventer en yderligere stigning.

For første gang i tre måneder stiger tilliden på tværs af dansk erhvervsliv.

Det fremgår af det nyeste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik.

Det er en månedlig undersøgelse, hvor statistikbanken både undersøger de faktiske forhold og forventninger inden for forskellige brancher og sektorer.

Fra februar til marts er den samlede erhvervstillidsindikator, der lægger tallene fra de forskellige brancher og sektorer sammen, steget fra 93,6 til 100,1.

Det er første stigning i tre måneder for den samlede erhvervstillid. Det vidner ifølge Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, om, at tiderne er blevet bedre, og at vi går meget bedre tider i møde.

- Dagens tal tager fuldt ud højde for genåbningen af detailhandlen i begyndelsen af marts, men omvendt slet ikke højde for genåbningsplanen, som blev skudt afsted i sidste uge.

- Det vil unægtelig smitte yderligere af på erhvervstilliden, som vi ser løfte sig yderligere over den kommende tid.

- Jeg er yderst fortrøstningsfuld om, at økonomien får fin fart på, og det vil også kunne ses i erhvervstilliden, skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar.

