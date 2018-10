Genmab kan notere vigtige resultater i knoglemarvskræft

Et stort studie med Genmabs lægemiddel i knoglemarvskræft er gået godt. Det kan blive milliarder værd.

Mandag aften kunne det danske medicinalselskab Genmab fortælle, at et studie med lægemidlet Daratumumab, kommercielt kaldet Darzalex, mod knoglemarvskræft har vist stærke resultater.

Det kan blive milliarder værd for Genmab, da det åbner op for, at Daratumumab bliver givet som et af de første lægemidler til patienter, der lider af knoglemarvskræft.

- Det er rigtig, rigtig vigtigt det her, siger senioranalytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Fra morgenstunden tirsdag belønner aktiemarkedet Genmab med en stigning på 7,6 procent. Det svarer til, at Genmab er blevet fire milliarder kroner mere værd og nu har en værdi på børsen på 56,6 milliarder kroner.

I studiet er Daratumumab blevet testet sammen med den mest brugte behandling i USA, kombinationen af Lenalidomid og Dexametason.

Studiet viste, at kombinationen af disse to sammen med Daratumumab sænkede risikoen for, at sygdommen blev værre, eller patienterne døde, med 45 procent sammenlignet med den gruppe, der kun fik de to første.

- De her positive data bakker op om, at man skal bruge Daratumumab i nydiagnosticerede patienter.

- Og det bakker op om topsalgsestimatet, og at Daratumumab skal bruges som rygraden i behandling af knoglemarvskræft, siger Søren Løntoft Hansen.

Et topsalgestimat er en vurdering af, hvad et lægemiddel maksimalt vil sælge for på et år.

Hvis Daratumumab bliver en del af den første behandling, der bliver givet knoglemarvskræftspatienter, vil det give et langt større salg, end når det bliver brugt i patienter, der ikke responderer på den gængse behandling.

- Det er særligt vigtigt at være førstelinjebehandling, fordi det giver adgang til langt flere patienter for midlet.

- Halvdelen af patientpopulationen er i førstelinjebehandling eller er nydiagnosticerede. Derfor er det meget vigtigt, at man får midlet godkendt til førstelinjebehandling, siger Søren Løntoft Hansen.

Han ser en stor sandsynlighed for, at Daratumumab bliver godkendt til blive den første behandling. Det kan allerede ske i sommeren 2019.

- Jeg vurderer, at topsalgsestimatet er ni milliarder dollar. Så det er et enormt potentiale, siger Søren Løntoft Hansen.

