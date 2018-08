Genmab ser lovende resultater med kræftmedicin

Topchef er optimistisk om biotekselskabs forskning, men regnskab viser økonomisk tilbagegang.

Det børsnoterede biotekselskab Genmab, der er specialiseret i at udvikle lægemidler mod kræft, fik økonomisk tilbagegang i første halvår, viser dets regnskab.

Men selskabet har samtidig nået en række vigtige milepæle i det kliniske arbejde, pointerer topchef Jan van de Winkel i en kommentar til regnskabet.

Blandt andet er de første patienter blevet behandlet med et potentielt lægemiddel mod livmoderhalskræft i et forsøg. Et forsøg med at behandle lungekræft med stoffet daratumumab har derimod skuffet.

Genmab nåede en omsætning på 1191 millioner kroner i første halvdel af 2018 mod 1024 millioner kroner i samme periode i 2017.

På trods af stigningen i salget - der var godt hjulpet af en betaling fra partneren Novartis på 50 millioner dollar og flere royalties fra salget af Darzalex mod knoglemarvskræft - faldt driftsresultatet i første halvår.

Det endte på 459 millioner kroner, mere end 100 millioner kroner mindre end i samme periode 2017. Faldet er udløst af, at omkostningerne er steget betragteligt med 66 procent millioner kroner til 732 millioner kroner.

- Stigningen var drevet af udviklingen af tisotumab vedotin, yderligere investeringer i vores pipeline og stigningen i antallet af medarbejdere til at støtte udvidelsen af antallet af produkter, skriver Genmab i regnskabet.

Tisotumab vedotin er et potentielt banebrydende nyt lægemiddel til behandling af solide tumorer, der bliver testet mod en lang række kræftformer, blandt andet livmoderhalskræft, prostatakræft og lungekræft.

Mens driftsresultatet faldt, steg Genmabs nettoresultat til 459 millioner kroner i halvåret. Det var dog hovedsageligt udløst af valutakursudsving.

Selskabet fastholder sine forventninger til hele året og venter dermed en omsætning på 2,7-3,1 milliarder kroner og et driftsresultat mellem 1,3 og 1,5 milliarder kroner.

