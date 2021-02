Genmab slår analytikernes forventninger til overskud

Biotekselskabet Genmab lukkede 2020 med et resultat på 6,3 milliarder kroner.

Det danske biotekselskab Genmab, der arbejder på udvikling af kræftmedicin, kom ud af 2020 med et overskud på 6,3 milliarder kroner.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er et pænt nyk op fra de 5,97 milliarder kroner, som analytikere havde sat næsen op efter ifølge estimater indsamlet af mediet Bloomberg News.

Selskabet kunne lukke året med en omsætning på cirka 10,1 milliard kroner. Også her gik selskabet over analytikernes forventninger om en omsætning på cirka 9,8 milliarder kroner.

En del af indtjeningen fra 2020 stammede fra en forudbetaling på 4,4 milliarder fra samarbejdspartneren Abbvie, og Genmab forventer derfor også, at indtjeningen vil skrumpe i 2021 - selskabet anslår selv en indtjening mellem 6,8 og 7,5 milliarder kroner.

Hvis man spørger analytikerne står Genmab til en indtjening på cirka 8 milliarder kroner i 2021.

Mellem 4,9 milliarder og 5,3 milliarder af den indtjening forventes at komme som royalties fra salget af kræftmedicinen Darzalex, som Genmab står bag.

Medicinen bliver i dag både udviklet af Genmab og medicinalvirksomheden Johnson and Johnson, der desuden står bag en vaccine mod covid-19, for hvilken der for nylig blev søgt om tilladelse til brug i EU.

Salget af Darzalex forventes at indbringe mellem 31,6 og 34,3 milliarder kroner.

Selve Genmab sætter dog ikke forhåbningerne for driftsresultatet lige så højt for 2021, som de gjorde for 2020.

Ud over fraværet af en stor engangsbetaling som den fra Abbvie vil Genmab sætte flere penge af til forskning og udvikling, og derfor spår biotekselskabet et driftsresultat fra 2021 på mellem én og to milliarder kroner.

/ritzau/