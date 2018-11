Gibraltar holder ikke Jyske Bank direktør vågen om natten

De udenlandske afdelinger af Jyske Bank i Gibraltar og Hamburg er under fuld kontrol, siger bankdirektør.

Danske Banks enorme hvidvasksag, der har kostet både den administrerende direktør og bestyrelsesformanden jobbet samt aktionærerne et milliardbeløb, kaster skygger fredag, hvor Jyske Bank har fået seks påbud om kontrol med hvidvask.

Et af påbuddene drejer sig specifikt om Jyske Banks filial i Gibraltar. Men hvor Danske Banks estiske filial viste sig at have svigtet totalt i kontrollen med hvidvask, føler Jyske Banks ledelse sig helt komfortable om, at alt kører efter bogen i Gibraltar.

- I forhold til hvidvask generelt så er vi ikke perfekte. Der kan være kontrol, der bliver overset, eller der kan ske menneskelige fejl.

- Men fordelen ved, at det er et lille samfund, er, at man kan kontrollere i bund. Vi har kun 2800 kunder dernede og har kigget på de store transaktioner til og fra Gibraltar.

- Kontrollen viste, at der er styr på det, så jeg sover trygt om natten i forhold til den kontrol, der er i Gibraltar, siger bankdirektør Peter Schleidt.

Gibraltar har i umindelige tider været kendt som et skattely. Men ifølge Peter Schleidt er det ikke for at servicere velhavere med skatteoptimering, at Jyske Bank er i Gibraltar.

- Den primære årsag til, at vi er i Gibraltar i dag, er af hensyn til Gibraltar. Vi er den næststørste bank, og de ville have et problem, hvis ikke vi var der.

- Vi er der af historiske årsager. Men det er ikke den samme bank, som det har været. Tidligere var det meget "private banking" (servicering af velhavende kunder red.), siger Peter Schleidt.

Peter Schleidt kan ikke på stående fod forklare, hvad de historiske årsager er, da afdelingen blev startet i 1986.

Afdelingen i Gibraltar har løbende ført til kritik af Jyske Bank, der er blevet beskyldt for aktivt at hjælpe kunder med at minimere deres skat.

Senest i 2014, hvor flere ansatte og tidligere ansatte fortalte til DR, at Jyske Bank rådgav kunder om skattely i sine udenlandske filialer.

- Vi beskæftiger os ikke med skatteunddragelse. Vi medvirker ikke på nogen måde til skatteunddragelse, og alle de løsninger, vi laver med vores kunder, er lovlige løsninger, sagde Jens Lauritzen, direktør i Jyske Bank, i 2014 til Berlingske.

/ritzau/