Gigantisk amerikansk hjælpepakke kommer Danmark til gavn

Eksport til USA holder hånden under 90.000-100.000 danske arbejdspladser ifølge DI. Hjælpepakke giver rygstød.

Lørdag aften er den amerikanske præsident Joe Bidens store hjælpepakke til 1900 milliarder dollar blevet vedtaget i USA's senat.

Kun formaliteter mangler, før den bliver endeligt vedtaget, og dermed kan amerikansk økonomi se frem til et rygstød.

Et rygstød, der også vil komme dansk økonomi til gavn, fordi danske virksomheders største eksportmarked er USA.

Det fortæller Louis Funder, chef for Dansk Industris (DI) USA-kontor.

- Det er ikke en dårlig nyhed for de danske virksomheder, der eksporterer til USA.

- Vi er ekstremt meget til stede, og det er vores største eksportmarked. Vi plejer at sige, at eksporten til USA holder hånden under mellem 90.000-100.000 danske arbejdspladser. Så det er selvfølgelig ekstremt vigtigt, siger Louis Funder.

Hjælpepakken skal ikke anses som en stimuli-pakke, der kan give investeringer i samfundet. I stedet er det en pakke, der skal holde hånden under amerikansk økonomi, og det betyder også noget for Danmark.

- 70 procent af den amerikanske økonomi er privatforbrug. Vi har også danske virksomheder, der har oplevet, at med millioner af arbejdsløse i USA rammer det også privatforbruget i landet, og så rammer det også de danske virksomheder, der lever af at sælge til amerikanerne.

- Så det er lidt i andet led. Det er ikke fordi, der ligger muligheder i det her, men det er med til at få amerikansk økonomi hurtigere på fode. Det kommer også danske virksomheder til gavn, både dem der er herovre, og dem der eksporterer. Det er der ingen tvivl om, siger Louis Funder.

Der er mere end 840 danske virksomheder med fast adresse i USA, og langt flere eksporterer hver dag til landet.

Danske virksomheder eksporterede sidste år varer og tjenester for over 150 milliarder kroner til USA.

/ritzau/