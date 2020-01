God økonomi giver laveste antal tvangsauktioner siden krisen

I alt blev der bekendtgjort 2236 tvangsauktioner i 2019. Det var det laveste antal siden krisens start i 2008.

Sidste år bød på det laveste antal af tilfælde, hvor folk blev tvunget til at gå fra hus og hjem.

I 2019 blev der således bekendtgjort 2236 tvangsauktioner. Det er et fald på 19 procent i forhold til 2018 og samtidig det laveste antal siden finanskrisens begyndelse i 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

En tvangsauktion kan ske, hvis en boligejer gennem en periode ikke betaler renter og afdrag på boliglånet.

For at få sine penge igen kan kreditoren - det kan være en bank eller et realkreditinstitut - tvinge et salg igennem på en auktion.

De seneste års faldende antal tvangsauktioner hænger særligt sammen med den generelt positive udvikling i økonomien.

- Det går nemlig rigtig godt, hvor beskæftigelsen er rekordhøj, og danskerne oplever at have flere penge mellem hænderne med pæn reallønsfremgang, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Samtidig stiger boligpriserne, og de ekstremt lave renter har løbende gjort det endnu billigere at servicere gælden.

- Og så har vi siden finanskrisen haft fokus på at spare op, hvilket gør os mere robuste overfor en uventet hændelse til privatøkonomien som ledighed, siger cheføkonomen.

Ser man bort fra Læsø, der helt undgik tvangsauktioner i 2019, og Fanø med kun tre tvangsauktioner, er det særligt i Hovedstadsområdet, at der generelt opleves få tvangsauktioner.

Det betød, at hovedstaden med 280 tvangsauktioner fortsat var regionen med færrest tvangsauktioner i 2019. Dog oplevede alle regioner sidste år, at færre ejendomme gik på tvangsauktion.

De kommuner, som havde flest bekendtgjorte tvangsauktioner i 2019, var Lolland og Guldborgsund med henholdsvis 84 og 72.

Salg på tvangsauktion sker typisk til priser, der ligger betydeligt under den pris, man kunne have fået ved et normalt salg.

Det kan derfor være en dyr affære for boligejeren, som ud over at miste huset risikerer at måtte flytte med gæld hængende over hovedet.

