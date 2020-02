Gode aktiemarkeder giver PensionDanmark stort afkast

De mere end 750.000 medlemmer hos PensionDanmark kan glæde sig over et stort afkast i det forgangne år.

Gode forhold på finansmarkederne har sidste år givet PensionDanmark et af de bedste afkast nogensinde.

Pensionskassens samlede investeringsafkast er endt på 28,8 milliarder kroner, fremgår det af årsregnskabet.

Ifølge PensionDanmark er det nu lykkedes at levere solide afkast til de mere end 750.000 medlemmer i ti af de elleve år siden finanskrisen.

- Vi er sat i verden for at skaffe vores mere end 750.000 medlemmer solide afkast, så 2019 har været et rigtig godt år. Det gælder også omkostningerne, siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, i en kommentar til regnskabet.

- En høj grad af digitalisering og brug af robotter i kundebetjeningen er med til at holde vores omkostninger nede.

- Lave omkostninger bliver endnu mere afgørende i de kommende år, hvor vi må forvente, at afkastene bliver mere moderate.

PensionDanmark er stiftet og ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at administrere de aftaler om pension, som siden starten for godt 25 år siden har været en del af overenskomsterne.

Med dem sikres alle omfattede lønmodtagere ret til pensionsbidrag indbetalt til PensionDanmark.

Ejerne af PensionDanmark tæller blandt andet fagforbund som 3F og Dansk Metal samt arbejdsgiverorganisationer som Dansk Industri og KL.

Nyheden om det gode investeringsafkast hos PensionDanmark følger, efter at en række andre pensionskasser også har leveret positive afkast til kunderne.

I løbet af den seneste måned har eksempelvis ATP og PFA også kunnet fortælle om store afkast på sidste års investeringer.

Ligesom PensionDanmark har ATP og PFA en forventning om, at det bliver svært at levere de samme høje afkast i indeværende år.

/ritzau/