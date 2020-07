Gode investeringer er med til at øge overskuddet i Tryg

Trygs investeringsafkast er i andet kvartal næsten tidoblet i forhold til sidste år, viser regnskab.

En god udvikling på de finansielle markeder har i andet kvartal hjulpet Tryg med at tjene flere penge, end det var tilfældet i samme kvartal sidste år.

Det oplyser den danske forsikringskoncern i sit halvårsregnskab.

Af regnskabet fremgår det, at investeringsafkastet i andet kvartal er steget til 541 millioner kroner. Det er næsten en tidobling i forhold til afkastet året før.

Fremgangen har været med til at løfte Trygs samlede overskud til lidt over 1,2 milliarder kroner. Det er en vækst på 59 procent sammenlignet med resultatet året før.

- Vi leverer et tilfredsstillende resultat for andet kvartal, hjulpet af et meget positivt investeringsresultat efter et "rebound" i de finansielle markeder efter et ekstremt negativt første kvartal, siger Trygs koncernchef, Morten Hübbe, i en skriftlig kommentar.

- Trygs kerneforretning leverer fortsat et godt resultat hjulpet af en pæn vækst, underliggende forbedringer samt resultatet af Alka-synergier, tilføjer han.

