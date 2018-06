Godt nyt til iPhone-ejere: Mobilen får et års ekstra levetid

Iphones, der er op til fem og et halvt år gamle, kan blive næsten dobbelt så hurtige efter Apple's opdatering.

Folk, der har ældre iPhones, kan se frem til, at telefonerne bliver væsentlig hurtigere og vil leve længere, efter at Apple mandag lancerede den nyeste version af mobilstyresystemet iOS.

Det mener chefredaktør ved techmediet iNPUT, Torben Vognsen, efter at have været til stede ved Apple's årlige udviklerkonference, WWDC, i San Jose i USA.

- Det, der kommer til at betyde mest for flest mennesker, er, at Apple har forbedret ydeevnen på ældre telefoner. Hvis Apples tal holder stik, vil en iPhone 5S eller en iPhone 6 få et års længere levetid, vurderer Torben Vognsen.

På konferencen, der varer indtil fredag, afslører techfirmaet en lang række nyheder, og i år det opdaterede styresystem, ifølge chefredaktøren, den bedste af dem.

IOS12, som vi nu er nået til, har fokus på hastighed og performance. Eksempelvis åbner kameraet 70 procent hurtigere efter opdateringen, og almindelige apps åbner 40 procent hurtigere.

Styresystemet er tilgængeligt for alle Apple-enheder tilbage til iPhone S5, der blev lanceret i september 2013.

/ritzau/