Goldman Sachs-topfolk anklaget for svindel med udviklingsfond

Topfolk i Goldman Sachs brugte milliarder fra statslig fond til yachts, malerier og dyre ejendomme.

To tidligere chefer i den amerikanske bank Goldman Sachs er anklaget for svindel i milliardklassen med statslige penge i Malaysia.

Pengene er blandt andet brugt på yachts, ejendomme, malerier og dyre smykker. Det skriver Bloomberg News.

Det amerikanske justitsministerium anklager de to chefer samt en malaysisk finansmand for bestikkelse af politikere og hvidvask.

Anklagerne handler om en svindelsag i den statslige malaysiske udviklingsfond 1MDB.

Svindlen startede i 2009, men sagen kom først frem i lyset i 2015, og den trækker tråde til den politiske top i Malaysia.

Goldman Sachs fik til opgave at sælge obligationer for omkring 40 milliarder kroner til den statslige fond.

I den forbindelse endte en stor del af pengene angiveligt på private konti.

Den ene af de to Goldman Sachs-chefer blev fængslet torsdag, mens den anden har erklæret sig skyldig i sagen i august.

Den sidstnævnte overførte et beløb svarende 1,3 milliarder kroner til sig selv og et familiemedlem, som Goldman Sachs havde tjent ved at stå for salg af obligationer til den statslige fond.

Derudover har han erkendt at have overført penge til embedsmænd i Malaysia og De Forenede Arabiske Emirater.

Den malaysiske finansmand, der er anklaget i sagen, blev torsdag fængslet uden at være til stede - kendt som in absentia.

Han vurderes at være hjernen bag svindlen. Han har blandt andet brugt nogle af pengene på gaver til skuespillerne Leonardo DiCaprio og modellen Miranda Kerr.

Desuden er han anklaget for at have bestukket konen til den tidligere malaysiske premierminister, Najib Razak. Han er også anklaget i sagen.

Bestikkelsen skete ved at betale en lyserød diamanthalskæde til 180 millioner kroner.

Goldman Sachs har ingen kommentarer til sagen.

Bankens tidligere topchef, Lloyd Blankfein, der stoppede for en måned siden, sagde tirsdag, at han ikke havde hørt om, at chefer i banken skulle svindlet med fonden.

Han mener, at nogle må have løjet og undgået kontroller. Uanset hvad er sagen ikke god for Goldman Sachs omdømme.

- Det er klart, at det ikke er godt, siger han ifølge Bloomberg News.

/ritzau/