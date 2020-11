Google åbner datacenter - er CO2-neutralt fra første dag

I november 2018 annoncerede Google planer om et datacenter ved Fredericia. Det indvies mandag.

Efter knap to års byggeri åbner Googles milliarddyre datacenter mandag ved Fredericia. Og allerede fra første dag er centret, der sluger enorme mængder strøm, CO2-neutralt.

Elforbruget på centret bliver nemlig dækket af fem solcelleparker. Det skriver Google i en pressemeddelelse.

De fem parker er spredt ud over hele landet og ligger blandt andet ved Gimming i Østjylland og Næstved på Sydsjælland.

Ifølge selskabet er dets datacentre mere energieffektive end gennemsnittet.

Det i Fredericia bliver dog et af de grønneste i verden målt på antal timer med direkte grøn strøm.

Googles danske direktør, Malou Aamund, forklarer, at datacentre er maskinrummet, der holder Googles tjenester kørende.

- Men det er faktisk også frontløbere, når det gælder innovation - det er her, vi udvikler de mest energieffektive løsninger og ny, grøn teknologi, siger hun i meddelelsen.

Der nævnes blandt andet projektet Eloprindelse.dk, der er i gang i øjeblikket. Her udvikles en ny metode til at spore den grønne strøm sammen med blandt andet det statslige Energinet.

Datacentret er Googles femte i Europa. Det har været to år undervejs og kostet 4,5 milliarder kroner.

En analyse viser ifølge Google, at byggeriet i årene 2018-2020 har understøttet omkring 2600 job.

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S), glæder sig over Googles engagement i byen.

- Det at få en af verdens største techvirksomheder til kommunen giver ikke kun arbejdspladser. Det giver også nogle spændende muligheder for samarbejde til gavn for borgere og foreningsliv i kommunen.

- Derudover falder Googles grønne profil i god jord her i Fredericia, fordi vi er godt i gang med den grønne omstilling, så vi kan nå vores mål om at blive CO2-neutral i 2050, siger han i meddelelsen.

Der vil være omkring 150 ansatte på datacentret, men afledt vil det være med til at beskæftige endnu flere, hvis underleverandører medregnes.

