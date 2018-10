Google-ejers omsætning skuffer i kvartalsregnskab

Kvartalsregnskab fra Googles moderselskab, Alphabet, skuffer på toplinjen og overrasker på bundlinjen.

Investorerne vender tommelfingeren ned efter kvartalsregnskabet fra Googles moderselskab, Alphabet, der blev offentliggjort torsdag aften dansk tid.

På eftermarkedet på børsen i New York falder kursen med cirka tre procent.

Nedturen for aktien skyldes ikke bundlinjen, men derimod at Alphabet på toppen ikke nåede det mål, analytikerne på Wall Street havde sat.

Desuden trækker stigende omkostninger bruttoindtjeningen i selskabet ned.

Den såkaldte driftsmargin, der viser den procentdel en virksomhed beholder, efter at alle udgifter er trukket fra, faldt i tredje kvartal til 25 procent fra 28 procent året før.

Omsætningen steg godt nok til 33,7 milliarder dollar, men det var ikke nok til at opfylde analytikernes skøn, der ifølge nyhedsbureauet Reuters lød på godt 34 milliarder dollar.

At den forholdsvis beskedne afstand mellem de to tal sender aktiekursen ned skyldes ifølge Reuters, at Google i adskillige år har haft en stærk vækst i omsætningen.

Indtægter fra annoncører udgør fortsat langt den største del af omsætningen. I tredje kvartal var indtægterne fra digitale reklamer på cirka 29 milliarder dollar. Det er godt 20 procent højere end året før.

Alphabets andre indtægter fra blandt andet dets cloudforretning og hardwaredivision løb op i 4,6 milliarder dollar.

Bundlinjen viste et nettooverskud på 9,19 milliarder dollar eller 13,06 dollar per aktie. Det var væsentligt bedre end analytikernes gennemsnitsskøn på 10,45 dollar.

- Googles indtjeningskraft er fortsat stærk, men graver man lidt dybere, så er presset fra omkostninger stigende, og det er hovedårsagen til skuffelsen i denne periode, siger analytiker Haris Anwar fra Investing.com til Reuters.

/ritzau/