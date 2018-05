Håndrullede cigarer sætter fut i salget hos tobakskompagni

Resultatet voksede hos tobaksgigant i første kvartal. Salg af cigarer steg, mens salg af pibetobak faldt.

Tobakskompagniet Scandinavian Tobacco Group solgte flere cigarer i første kvartal.

Især salget af håndrullede cigarer var med til at få omsætningen til at vokse. Det oplyser selskabet i sit regnskab for første kvartal.

- Vi er tilfredse med den fortsatte forbedring inden for håndrullede cigarer, som afspejler, at kategorien er på vej tilbage mod pæne vækstrater, siger topchef Niels Frederiksen i forbindelse med regnskabet.

- Første kvartal er traditionelt vores mindste kvartal, og kategorien maskinfremstillede cigarer var påvirket af nye punktafgiftsstrukturer i Frankrig, men overordnet er vi godt på vej til at indfri vores forventninger til helåret.

Samlet omsatte Scandinavian Tobacco Group for knap 1,3 milliarder kroner mod 1,4 milliarder i samme periode sidste år.

Ugunstige valutakurser på især amerikanske dollar er en streg i regningen for selskabet.

Men hvis der justeres for påvirkning fra valutakurser og engangsposter, voksede omsætningen 3,5 procent, oplyser selskabet.

På bundlinjen blev det til et resultat på 88 millioner kroner mod 75 millioner kroner i de første tre måneder af 2017.

Mens cigarerne bidrog positivt til omsætningen, så gik salget af pibetobak tilbage.

/ritzau/