Hackerangreb blotter millioner af kundeoplysninger hos Easyjet

Hackere har fået adgang til e-mailadresser og rejseoplysninger på omkring ni millioner kunder hos flyselskab.

Det britiske luftfartsselskab Easyjet har været udsat for et hackerangreb.

Det oplyser selskabet i en meddelelse på sin hjemmeside.

Som følge af angrebet har hackere fået adgang til e-mailadresser og rejseoplysninger på cirka ni millioner kunder hos Easyjet.

Det fremgår ikke af meddelelsen, om danske kunder er berørt af situationen.

De berørte kunder vil blive kontaktet af Easyjet i løbet af de næste dage.

Ud af de cirka ni millioner kunder er der lidt mere end 2000, hvor hackere også har fået adgang til kreditkortoplysninger.

- Vi vil gerne undskylde til de kunder, der er blevet berørt af denne sag, siger Johan Lundgren, administrerende direktør hos Easyjet, i meddelelsen.

Ifølge en talsperson fra Easyjet blev selskabet gjort opmærksom på angrebet i slutningen af januar.

Siden har selskabet samarbejdet med de britiske myndigheder omkring sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er ifølge Easyjet ikke tegn på, at nogen af de personlige oplysninger fra kunderne er blevet misbrugt.

Men efter samtaler med myndighederne er Easyjet blevet anbefalet at tage kontakt til de cirka ni millioner kunder, hvis oplysninger er blevet lækket, for at de kan blive gjort opmærksomme på situationen.

- Vi anbefaler kunder at fortsætte med at være lige så opmærksomme, som de normalt ville være, særligt hvis de skulle modtage noget mistænkeligt.

- Vi anbefaler også kunder til at være forsigtige med al kommunikation, der ser ud til at komme fra Easyjet eller Easyjet Holidays, står der i meddelelsen.

/ritzau/