Handelskonflikt mellem Kina og USA presser danske aktier

Nye kinesiske toldsatser på amerikanske varer presser det ledende danske aktiemarked mandag.

Det toneangivende danske C25-indeks lukker 2,07 procent lavere, end da det åbnede mandag morgen. Det er det største endagsfald i 2019.

Næsten samtlige af aktierne i indekset har været pressede, siden Kina oplyste, at landet fra og med 1. juni vil hæve toldsatserne overfor USA.

Udmeldingen om de nye satser kommer, få dage efter at USA hævede toldsatsen på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Dermed pustede USA yderligere til den handelskonflikt, der over en længere periode har været mellem de to nationer.

5140 amerikanske produkter ventes at blive ramt af de varslede toldsatser fra Kina til en samlet værdi af 60 milliarder dollar. Det oplyste landets finansministerium mandag.

Den hidtidige rekord i 2019 - hvad angår endagsfald i C25-indekset - var på 1,58 procent 14. januar.

Det er dog fortsat langt fra det største endagsfald, der har været siden indekset blev skabt i 2016, som lå på 3,75 procent.

Handelsurolighederne ser ud til at være gået i hårdknude, påpeger Allan von Mehren, senioranalytiker i Danske Bank, i en skriftlig kommentar.

Han forudser en risiko for, at konflikten mellem de to lande vil gå ind i andet halvår før parterne er i stand til at nå til enighed om en aftale.

- Man kan frygte, at det går hen og bliver en udmattelseskrig, hvor begge parter kommer til at blive ramt – og dermed hele verdensøkonomien.

- Usikkerheden er høj lige nu, og det gør det svært at spå om, hvor det hele ender. Men lige nu går det den gale vej, siger senioranalytikeren.

C25-indekset repræsenterer superligaen i det danske aktiemarked. Det indeholder de mest handlede og værdifulde aktier i Danmark.

Et aktieindeks er en samling af aktier, hvis fælles værdi udtrykkes i en værdi. Et indeks giver en indikation af, hvordan medlemmerne af indekset samlet udvikler sig.

Stort set samtlige af indeksets aktier sluttede i rødt mandag, bortset fra Chr. Hansen, der klarede frisag.

/ritzau/