Handelskrig giver panderynker hos danske virksomheder

Danske industrivirksomheder er blevet mere pessimistiske. Økonomer peger på handelskrigen som en årsag.

Selv om Danmark ikke er direkte ramt af handelskrigen mellem USA og Kina, så har det lagt en dæmper på stemningen i de danske industrivirksomheder.

Danmarks Statistik har torsdag offentliggjort et såkaldt konjunkturbarometer, der tager temperaturen på stemningen i erhvervslivet.

Tallet for industrien faldt til minus fem i september fra plus et i august, og ifølge organisationen Dansk Industri spiller konflikten mellem verdens to største økonomier ind.

- Der er ingen tvivl om, at handelskrigen dæmper humøret hos virksomhederne.

- Rigtig mange afsætter varer ud over landets grænser, og der er i øjeblikket rigtig stor usikkerhed om, hvad det er for nogle regler, man agerer under, siger cheføkonom Morten Grantzau Nielsen.

I sidste uge indførte USA ti procent told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. Kina har svaret igen ved at lægge told på amerikanske varer for 60 milliarder dollar.

Hos Danske Bank bider cheføkonom Las Olsen særligt mærke i, at virksomhedernes lagre ser ud til at været steget ret markant i september.

- Handelskrigen kan være en del af forklaringen, fordi den får virksomheder rundt i verden til at holde lidt igen og se tiden an.

- Danske virksomheder er store underleverandører til virksomheder i udlandet, og vi kan se, at lagerbeholdningerne vokser kraftigt.

- Det kan tyde på, at der er problemer med at få solgt det, man har regnet med, siger Las Olsen.

Han understreger dog, at tallene svinger meget fra måned til måned.

Hos Dansk Industri påpeger Morten Grantzau Nielsen, at der kan være idé for virksomhederne i at afvente situationen.

- Man kan holde igen med at satse på nye markeder og nye investeringer og se tiden lidt an, siger han.

