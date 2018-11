Handelskrig kan fjerne tusindvis af containere fra Mærsks skibe

Mærsk venter, at striden mellem Kina og USA vil mindske den globale containerhandel med op mod to procent.

Handelskrigen mellem Kina og USA vil gøre et indhug i Mærsks forretning de kommende år.

I sit regnskab for årets første ni måneder sætter Mærsk ord på, hvad vil det vil betyde, at de to stormagter har lagt told på hinandens import af varer.

- Effekten på global handel er fortsat usikker, men vi vurderer, at den samlede effekt for alle handelsbegrænsninger, der er indført i 2018, kan reducere den globale containerhandel med 0,5-2,0 procent gennem 2019-2020, skriver Mærsk.

Mærsks skibe flytter på den gode side af 13 millioner fyrrefodscontainere om året rundt i alle verdens afkroge.

Hvis handelskrigen skærer to procent af handlen, vil det isoleret set betyde over 250.000 færre containere at transportere de næste par år.

Mærsk forventer dog, at markedet for containertransport som helhed vil stige med to til fire procent i 2019 trods handelskrigen.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.

Amerikanerne har lagt told på kinesiske varer til en værdi af omkring 250 milliarder dollar, hvilket svarer til omtrent halvdelen af al Kinas eksport til USA.

Kineserne har svaret igen med et lignende tiltag, som rammer amerikanske varer til en værdi af 60 milliarder dollar. Det svarer også til cirka halvdelen af USA's eksport til Kina.

Striden skyldes, at USA's præsident, Donald Trump, er oprørt over, at amerikanerne har et stort handelsunderskud over for Kina.

Det betyder, at landet importerer markant flere varer, end der bliver sendt den anden vej.

Ifølge Mærsk udgør de to landes told omkring 2,6 procent af værdien af alle de varer, som bliver fragtet rundt i verden.

Donald Trump har tidligere sagt, at han er klar til at lægge told på alle varer, der går fra Kina til USA.

- Den største risikofaktor for efterspørgslen efter containere på globalt plan er relateret til indførelsen af yderligere told og andre restriktioner, skriver Mærsk i sit regnskab.

/ritzau/