Handlen med Storbritannien dykker med milliarder efter brexit

I januar faldt eksporten til Storbritannien med 24 procent. Den samlede eksport er dog gået op.

Handlen med Storbritannien er faldet, efter at landet har kappet båndene til EU.

I januar eksporterede Danmark varer og tjenester for 6,7 milliarder kroner til Storbritannien. Det er 24 procent lavere end i december. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Importen er i samme periode faldet med 17 procent til 4,6 milliarder kroner.

Storbritannien forlod EU 31. januar 2020, men kappede efter en overgangsperiode først ved nytår endeligt båndene til EU, efter at parterne lykkedes med at lande en aftale om de fremtidige vilkår for handel.

Aftalen betyder blandt andet, at der er en told- og afgiftsfri handel med varer, mens der for tjenester er en aftale, som minder om de handelsaftaler, EU har med tredjelande.

Den samlede eksport fra Danmark steg en procent i januar trods faldet til Storbritannien. Det dækker blandt andet over en stigning i eksporten til Sverige.

