Hasbro er ramt af faldende salg uden for USA og Canada

Sidste år øgede Hasbro sit salg på hjemmemarkedet. Det kunne dog ikke kompensere for fald andre steder.

Et faldende salg uden for hjemmemarkedet i USA har sidste år været med til at give en lavere omsætning for Hasbro.

Samlet har den amerikanske legetøjsgigant omsat for 33,8 milliarder kroner. Det er et fald på otte procent i forhold til året før, viser Hasbros årsregnskab.

Hasbro er blandt verdens største producenter af forskelligt legetøj. Selskabet ejer blandt andet brætspil som Risk og Monopoly. Også kortspillet Magic: The Gathering hører ind under Hasbros paraply.

Af regnskabet fremgår det, at Hasbro sidste år har hentet lidt under halvdelen af sin samlede omsætning i USA og Canada. Her er der nemlig blevet solgt for 15,8 milliarder kroner. Det var fire procent mere end et år tidligere.

Til gengæld er Hasbros salg faldet med 14 procent på markederne uden for USA og Canada, og det har været med til at trække den samlede omsætning ned.

På grund af det faldende salg har Hasbro tjent færre penge sidste år. Efter skat er overskuddet faldet med 36 procent til 1,4 milliarder kroner.

Til den positive side hører det, at der i de sidste tre måneder af sidste år har været fremgang for Hasbro både målt på salg og indtjening.

Den positive afslutning på året er med til at give optimisme hos Brian Goldner, der er bestyrelsesformand og administrerende direktør hos Hasbro.

- Vi står stærkt i forhold til at vokse i 2021, hvor vi fortsætter med at navigere os igennem covid-19 og udnytte vores uovertrufne portefølje af brands og muligheder inden for forbrugerprodukter, spil og underholdning, udtaler Brian Goldner i en skriftlig kommentar til regnskabet.

Foruden brætspil og kortspil ejer Hasbro også en lang række af andre former for legetøj. Listen tæller kendte venner på børneværelset som Transformers, My Little Pony og Power Rangers.

Hasbro kæmper blandt andet med danske Lego om børnenes gunst. Den danske koncern er målt på omsætning en anelse foran Hasbro.

Lego har endnu ikke aflagt regnskab for 2020, men i 2019 var omsætningen på 38,5 milliarder kroner.

