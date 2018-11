Havvind giver stadig flere penge i kassen for Ørsted

Ørsted - tidligere Dong - øgede igen omsætningen og resultatet i de første ni måneder af 2018, viser regnskab.

Det går fortsat fremad for Ørsted, tidligere kendt som Dong, der nu hovedsageligt beskæftiger sig med havvindmølleparker.

Det viser regnskabet for de første ni måneder af 2018.

- Vi har leveret solide finansielle resultater og formået at øge indtjeningen med 14 procent i de første ni måneder af året.

- Vores havvindforretning har især bidraget med en stigning i indtjening fra producerende havvindmølleparker på 32 procent, skriver administrerende direktør Henrik Poulsen i regnskabet.

Omsætningen landede på 53,4 milliarder kroner i de første tre kvartaler af året mens driftsresultatet landede på 10,8 milliarder kroner. For omsætningen var det en stigning på over 20 procent.

- Stigningen var primært drevet af højere omsætning fra opførselsaftaler grundet høj aktivitet inden for opførsel af vindmølleparker for partnere, højere omsætning fra havvindmølleparker i drift og højere gas- og elpriser, skriver Ørsted.

Udviklingen har fået Ørsted til at øge sine forventninger, så man nu ser et driftsresultat fraregnet nye partnerskaber, på 13-14 milliarder kroner.

- Stigningen skyldes primært god fremdrift i vores havvindmølleprojekter under opførelse, en hurtigere opstart af produktionen fra Borkum Riffgrund 2 og en højere end forventet indtjening i vores gasportefølje og LNG-forretning.

- Vi er fortsat meget tilfredse med selskabets driftsmæssige og finansielle resultater, og vi fortsætter med at styrke vores position som et globalt førende selskab inden for grøn energi, skriver Henrik Poulsen.

Ørsted skiftede i 2017 navn fra Dong Energy. Det skete i forbindelse med et strategisk skifte mod grøn energi og efter et omstridt og udskældt forløb, hvor staten solgte en stor andel af selskabet til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

I juni fortalte Ørsted, at man gerne vil sælge den del af forretning, der sælger el i Danmark til forbrugerne.

Dong Energy blev ifølge mange kritikere solgt for billigt af den daværende regering og daværende S-finansminister Bjarne Corydon. Han er nu chefredaktør på Børsen.

/ritzau/