Herrelandsholdet er afgørende for DBU's økonomi

Hvis DBU skal sende penge til resten af fodbolddanmark og holde sig selv kørende, skal landsholdet skaffe dem.

Onsdag aften stiller Danmark op til landskamp mod Slovakiet med et hold bestående at spilere fra 2. division. Det er resultatet af en konflikt mellem Spillerforeningen og DBU.

DBU vil have en ny aftale med spillerne, men parterne kan ikke blive enige. En af de helt store knaster er DBU's mulighed for at bruge spillerne kommercielt til sponsoraftaler, da mange spillere har deres egne sponsoraftaler.

At bruge herrelandsholdet kommercielt er afgørende for hele DBU's økonomi, der er blevet kommercialiseret de senere år.

- DBU har arbejdet de senere år på at optimere sine kommercielle indtægter.

- Der er selvfølgeligt andre indtægter i DBU, men herrelandsholdet er vigtigt på mange punkter. Det er det eneste landshold, der spiller penge hjem til DBU, siger sportsøkonom hos Deloitte Jesper Jørgensen.

Skeler man til DBU's regnskaber, så var herrelandsholdet en lille udgift i 2017. Kampindtægter lød på 26,1 millioner kroner. Men udgifter til kampe og træning på godt 29 millioner gik ud af kassen.

Det er dog uden indtægterne fra sponsorater. De blev i 2011 lagt ud i det helejede datterselskab DBU A/S.

Omsætningen i DBU A/S er ikke præsenteret i regnskabet, men selskabet gav i 2017 et bruttoresultat på 21,1 millioner kroner og et nettoresultat på 12,3 millioner kroner.

Ifølge DBU står herrelandsholdet for lige under halvdelen af indtægterne i DBU A/S. DBU beskriver i samme ombæring herrelandsholdet som "altafgørende".

Klarhed over, hvad spillerne stiller op til, er ifølge Jesper Jørgensen komplet afgørende for den forretning, som DBU har bygget op i DBU A/S. Og netop den klarhed mangler altså for nuværende.

- Hverken spillernes egne sponsorer eller DBU's sponsorer synes, det er særligt sjovt, hvis de ikke ved, hvad spillerreglerne er.

- Sponsorer gider ikke betale for noget, hvis de ikke er sikre på, hvad de køber. Man kan ikke leve med en aftale, der er uklar, siger Jesper Jørgensen.

Han siger videre, at herrelandsholdet giver en lang række andre effekter end bare kroner og øre. Det er med til at skabe interesse og engagementet, der løfter alle DBU's områder.

Jesper Jørgensen vurderer samtidigt, at DBU ikke trækker på spillerne mere kommercielt end andre lande.

- DBU bruger ikke spillerne mere eller mindre end andre lande gør. Det er helt nødvendigt for fodboldforbundene at kunne bruge spillerne, ellers har de ingen sponsorer.

- I andre lande kan man finde ud af det, og det må man også kunne her, siger Jesper Jørgensen.

/ritzau/