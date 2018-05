Historisk enighed i landbruget skal sikre dansk økologi

Skal Danmark bevare sin internationale førertrøje, kræver det fodslag og investeringer, siger landbruget nu.

I et historisk fælles udspil slår Landbrug Fødevarer og Økologisk Landsforening for første gang kræfterne sammen om en plan, der skal bane vej for mere økologi i Danmark.

De to organisationer, der ofte har været i konflikt om kursen for landbruget, står bag et udspil, der skal styrke økologi yderligere i forhold til klima, natur og cirkulær økonomi.

Det slås fast, at økologi er en væsentlig del af dansk landbrugs fremtid. Organisationerne vil samarbejde om at udvikle økologien, hvor Danmark i årevis har haft en international førertrøje.

For skal Danmark fortsat være en førende økologination, kræver det investeringer, mener de to landbrugsorganisationer.

- Det giver rigtig god mening at se på, hvordan vi samlet kan styrke bundlinjen og økonomien hos økologerne, siger Karen Hækkerup, der er administrerende direktør i Landbrug Fødevarer.

- Selvfølgelig er der ting, vi ikke er enige om. Men vi har med udspillet forsøgt at samle os om det, vi kan blive enige om. For selv om økologien er dansk succeshistorie, kræves der fortsat udvikling og forskning, siger hun.

Målet er at udvikle økologien på områder som klima, natur og recirkulering af næringsstoffer fra eksempelvis køkken- og have/parkaffald tilbage til økologiske marker.

- Der er mange områder, hvor vi slet ikke er i mål med vores egne ambitioner for økologi, ikke mindst på klimaområdet, hvor vi ønsker at bidrage meget mere.

- Derfor baner vi sammen vejen for nye klima- og naturløsninger i økologi og flere muligheder for økologer at genvinde næringsstoffer fra byerne, så de ikke går tabt, siger Helle Borup Friberg, administrerende direktør i Økologisk Landsforening.

Udspillet indeholder 12 politiske initiativer og peger på behov på nødvendige investeringer i forskning, uddannelse og markedsudvikling på minimum 200 millioner kroner.

/ritzau/