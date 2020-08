Historisk stort fald i dansk økonomi i andet kvartal

Danmarks Statistik skønner, at det danske bruttonationalprodukt er faldet med 7,4 procent i andet kvartal.

Den danske økonomi har fået et historisk stort slag i andet kvartal.

Danmarks Statistik skønner, at det danske bruttonationalprodukt, bnp, er faldet med 7,4 procent i andet kvartal i forhold til første kvartal.

Det vil være det klart største fald, siden statistikbanken begyndte at opgøre den danske vækst på kvartalsbasis i begyndelsen af 1990'erne.

Hovedårsagen er udbruddet af coronavirus og den omfattende nedlukning af samfundet.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

- Der er ingen tvivl om, at dagens bnp-tal for andet kvartal vil skrive sig direkte ind i de økonomiske historiebøger, siger cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv i en skriftlig kommentar.

- Et fald i bnp på 7,4 procent over et enkelt kvartal er uhyre voldsomt og aldrig tidligere set i fredstid.

- Vi skal helt tilbage til starten af Anden Verdenskrig i 1940 for at finde et lignende fald i den økonomiske aktivitet på så kort tid, siger cheføkonomen.

Han tilføjer, at med faldet i andet kvartal vil Danmark for første gang siden finanskrisen i 2009 være i en teknisk recession.

En teknisk recession er defineret som to på hinanden følgende kvartaler med en negativ udvikling i bnp. Og fordi det danske bnp også faldt i første kvartal, er der altså tale om en teknisk recession.

I første kvartal skønnes det danske bnp at være faldet cirka to procent.

Noget kan dog tyde på, at nedturen for dansk økonomi er begyndt at vende i tredje kvartal.

Tore Stramer nævner eksempelvis, at danskernes forbrug er steget, og at det samme er tilfældet for beskæftigelsen.

Optimismen bliver delt af Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

- Efter genåbningen er flere nøgletal heldigvis ved at rette sig igen.

- Vi har set danskerne vende tilbage til forretningerne, i takt med at der er blevet åbnet op, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Han bemærker, at der derimod vil gå et stykke tid, inden eksporten og virksomhedernes investeringer er tilbage på niveauet fra før coronakrisen.

Bnp-tallet fra Danmarks Statistik er foreløbigt.

Det bliver løbende revideret, i takt med at der kommer flere tal om udviklingen i økonomien.

Det er tidligere set, at der har være store revisioner flere år senere.

/ritzau/