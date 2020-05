Hjælpepakke for faste udgifter er kommet langsomt fra start

1300 virksomheder har ansøgt hjælpepakken om faste udgifter. Langt flere ventes at søge de kommende uger.

1300 virksomheder har søgt om penge fra den hjælpepakke for faste udgifter, som Folketinget har vedtaget for at hjælpe virksomheder, der er presset af coronavirusset.

Det viser en aktindsigt fra Erhvervsstyrelsen, som Ritzau har foretaget. Ordningen har været åben siden 8. april, og tallene tæller de første knap tre uger af vinduet.

Til sammenligning har mere end 31.000 virksomheder søgt om penge fra den hjælpepakke, der giver lønkompensation for hjemsendte ansatte hos virksomheder, der er presset af krisen. Den har været åben siden 25. marts.

Hos Dansk Industri kalder direktør Kent Damsgaard de 1300 lavt, men han peger på, at hjælpepakken for faste udgifter har kortere tid på bagen og desuden blev justeret 18. april.

Blandt andet blev grænsen for, hvor meget støtte en virksomhed kan få, hævet fra 60 til 110 millioner kroner.

Samtidig fik virksomheder med underskud i 2019 fået bedre mulighed for at få støtte end den første version af hjælpepakken.

- Der er færre, der har søgt, fordi aftalen er kommet væsentligt senere ud at virke end ordningen med lønkompensation. Derudover har der været en ændring undervejs, som mange virksomheder har afventet.

- Samtidig er det en meget mere kompleks ordning at søge. Der skal mere papir og dokumentationskrav, og man skal også have sin revisor indover, siger Kent Damsgaard.

For at få del i hjælpepakken for faste udgifter skal virksomhedens omsætning være faldet mindst 35 procent, og man kan få dækket faste udgifter som husleje og rentebetalinger

Dansk Industri kalder hjælpepakken afgørende for de mange virksomheder, som er presset af coronakrisen.

- Ordningen er helt afgørende for, at der ikke er unødigt mange virksomheder, der går konkurs, og at for mange mister deres jobbet, siger Kent Damsgaard.

Regeringen forventer, at hjælpepakken for faste udgifter vil kunne koste staten op mod 64-66 milliarder kroner frem til 8. juli, som i øjeblikket er udløbsdatoen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er sikker på, at der vil komme langt flere ansøgninger de kommende uger.

- Det er ikke et tal, der bekymrer mig endnu. Det er den yngste af de hjælpeordninger, vi har vedtaget.

- Samtidig er der et krav om at få en revisor til at se på de faste udgifter, som i sig selv forsinker ansøgningerne.

- Det er min forventning, at vi kommer til at se et langt højere tal i den nærmeste fremtid, siger Simon Kollerup.

/ritzau/