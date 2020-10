Hjemmegående forbrugere holder skruen i vandet for Novozymes

Coronakrisen har ikke ramt Novozymes så hårdt som ventet, og selskabet ser lysere på fremtiden.

Et uventet godt salg af produkter til hjemmet gør, at enzymproducenten Novozymes klarer sig mere skånsomt gennem tredje kvartal end ventet. Det viser selskabets regnskab.

Derfor er Novozymes blevet marginalt mere optimistiske, når det kommer til resultatet for 2020.

Novozymes er en forretning med mange forskellige afdelinger, der laver enzymer til mange forskellige produkter.

Derfor stritter regnskabet også i mange retninger.

I den positive ende er salget af de enzymer, der bruges i føde- og drikkevarer.

De produkter har nydt godt af, at forbrugere i flere dele af verden har været mere hjemme, mens myndighederne har forsøgt at inddæmme spredningen af coronavirus.

Det har øget salget af produkter til hjemmet - og med det Novozymes' indtægter for enzymer hertil.

Det har været nok til, at Novozymes samtidig har kunne nedbringe sine lagre uden at lide store tab. Derfor har Novozymes kunnet opretholde en omsætning på omkring 1,1 milliard kroner i den afdeling.

Modsat har eksempelvis Novozymes' produktion af bioethanol fået et rap over nallerne. Det hænger sammen med, at der bliver brugt mindre af det som brændstof til biler i eksempelvis USA.

Det har budt på et fald i omsætningen fra 712 millioner kroner samme kvartal sidste år til 626 millioner kroner i tredje kvartal i år.

Samlet set har kvartalet budt på en omsætning, der var over 250 millioner kroner mindre end samme kvartal sidste år. Samlet lød omsætningen på 3,4 milliarder kroner.

Men fordi Novozymes har nedbragt sine udgifter endnu mere, vokser overskuddet sammenlignet med samme kvartal sidste år fra 638 millioner kroner til 711 millioner kroner.

Derfor åbner Novozymes i sin kommentar til regnskabet for, at når 2020 er omme, kan overskuddet på driften blive en lille smule højere end forventet.

/ritzau/