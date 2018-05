Høreapparatsbranchens lillebror fusionerer sig større

Widex, der længe har været den mindste af de danske høreapparatsproducenter, bliver fusioneret med konkurrent.

Den danske høreapparatsproducent Widex fusionerer med konkurrenten Sivantos. Det skriver parterne i en pressemeddelelse.

Widex har længe været den mindste aktør i det danske triumvirat af høreapparatsproducenter. Storebrødrene GN og William Demant Holding er vokset støt og er blandt verdens største.

- Målet med fusionen er at accelerere væksten, styrke markedspenetrationen og øge effektiviteten for at muliggøre yderligere investeringer i både R og forsyningskæden, står der i pressemeddelelsen.

Fusionen med Sivantos vil ifølge meddelelsen gøre det samlede selskab til en af verdens tre største producenter af høreapparater med distribution i 125 markeder og en omsætning på 1,6 milliarder euro - 12 milliarder kroner.

/ritzau/