Efter politisk pres dropper forsyningsselskabet Hofor planlagte udledninger af spildevand.

Hvis det kan undgås, vil forsyningsselskabet Hofor undgå at udlede spildevand i havet - samt søer og åer for den sags skyld.

Det oplyser Hofor i en pressemeddelelse.

- Det, som vi har observeret i øjeblikket, er, at der er et meget stort politisk pres og interesse for at sige, at det her gør vi ikke, siger Hofors forsyningsdirektør, Ole Fritz Adeler.

- Det går vi så ind og sætter en prop for nu. Det vil så have nogle omkostninger økonomisk, men dem tager vi så med.

Han gør opmærksom på, at der i forbindelse med byggeprojekter eller lignende kan blive andre parter end Hofor, der kommer til at betale for de ekstra omkostninger.

Hofors udledning af spildevand kom på dagsordnen, da Hofor fik grønt lys fra forvaltningen i Københavns Kommune til at hælde 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund.

Efter politisk kritik blev den udledning stoppet, og nu trækker Hofor stikket på planlagte udledninger af spildevand.

Rent teknisk er det et stop for planlagte udledninger, som Hofor har annonceret.

Det skyldes, at der kan opstå akutte situationer, hvor det er nødvendigt at agere anderledes.

- Vi kan aldrig gardere os mod brud på ledninger. Der kan være en ekstern part, der graver vores ledning over. Der kan være en båd, der sejler ind i vores ledning. Der kan være andre ting, der gør, at en ledning bryder, siger Ole Fritz Adeler.

- Der er det en beredskabssituation, som vi agerer på.

Noget tyder på, at Hofor har læst den politiske stemning i København rigtigt.

Ifølge TV2 Lorry har en enstemmig borgerrepræsentation i kommunen erklæret, at man ønsker, at Hofor dropper planlagte udledninger af spildevand.

Tidligere har forsyningsselskabet Novafos gjort det samme.

/ritzau/