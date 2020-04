Høje udgifter under coronakrise koster på Amazons bundlinje

Mens Amazons omsætning er steget med 26 procent, er overskuddet faldet med 29 procent i første kvartal.

Coronakrisen har kostet e-handelsvirksomheden Amazon dyrt.

I årets første tre måneder faldt Amazons overskud med 29 procent til 2,5 milliarder dollar, svarende til 17 milliarder kroner, i forhold til samme periode sidste år.

Det viser virksomhedens kvartalsregnskab, der blev offentliggjort torsdag, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nedlukningen af samfund verden over har ellers fået borgere til at købe flere varer online.

Det fik Amazons omsætning til at stige med 26 procent til over 75 milliarder dollar, svarende til over 510 milliarder kroner, i første kvartal.

Men virksomheden har samtidig haft enorme udgifter i forbindelse med krisen.

Amazon har meldt ud, at den vil hyre 175.000 medarbejdere for at kunne håndtere den øgede efterspørgsel i onlinehandel.

Samtidig har aktivister og lagermedarbejdere protesteret mod virksomheden og ment, at den ikke gør nok for at holde medarbejderne raske.

Grundlægger og administrerende direktør Jeff Bezos siger torsdag, at Amazon forventer at bruge fire milliarder dollar, svarende til 27 milliarder kroner, i tiltag mod coronakrisen i årets andet kvartal.

Det kan medføre virksomhedens første kvartalsunderskud i fem år, siger Jeff Bezos i en pressemeddelelse i forbindelse med kvartalsregnskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

