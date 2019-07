Højere bilpriser sender salget i vejret hos Volkswagen

Volkswagen har solgt færre biler i 2019, men til højere priser. Dieselsagen gør fortsat indhug i overskuddet.

Selv om salget af personbiler er dykket en anelse i 2019, har den tyske bilgigant Volkswagen (VW) alligevel øget sit salg som følge af stigende priser.

Samlet solgte selskabet for 935 milliarder kroner i de første seks måneder, hvilket er omkring fem procent højere end sidste år.

Det oplyser koncernen i sit regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Volkswagen står ud over bilmærket af samme navn bag blandt andet Audi, Skoda, Seat, Bentley og Porsche.

VW skriver dog i regnskabet, at det har vundet markedsandele på verdensplan, da det samlede bilsalg er bakket i 2019.

Ud over bedre priser på salget af biler er VW's resultater hjulpet af, at der også har været fremgang i salget af lastbiler og busser. VW har mærker som MAN og Scania under paraplyen.

Desuden har der været fremgang i den forretningsdivision, som står for blandt andet leasing og forsikringer.

Resultat er dog trukket ned af en udgift på 7,5 milliarder kroner, der i år er blevet sat af i den store dieselsag, som Volkswagen er involveret i.

Alligevel er VW's overskud steget med over otte procent til 53,5 milliarder kroner i årets første halvdel.

Sagen om diesel har dog samlet set været en meget dyr affære for VW.

I 2015 kom det frem, at bilkoncernen havde fiflet med software i millioner af dieselbiler verden over, så de fremstod mere miljøvenlige, end de var.

Den hemmelige mekanisme gjorde, at bilerne på vejene kunne udsende op til 40 gange så stor en mængde kvælstofilter, som måleudstyr ville vise under en test.

Siden 2015 har VW betalt over 200 milliarder kroner som følge af sagen. Det har været til bøder, erstatninger og forlig.

/ritzau/