Højere byggeaktivitet løfter Rockwools omsætning

Salget i de fleste forretningsområder steg til før-pandemi-niveauer, og nogle steder endnu mere, lyder det.

Rockwools omsætning steg seks procent til 671 millioner euro i årets første kvartal sammenlignet med sidste år.

Det fremgår af selskabets endelige regnskab for første kvartal, der blev præsenteret onsdag eftermiddag.

Det skyldes, at byggeaktiviteten i de fleste lande er ved at blive genoprettet, efter at pandemien og restriktioner i lang tid har skabt udfordringer.

- Salget i de fleste forretningsområder steg til før-pandemi-niveauer, og nogle steder endnu mere, lyder det i regnskabet.

Også på bundlinjen kunne selskabet nyde godt af fremgang. Her landede 68 millioner euro, hvor der i samme periode sidste år lå 61 millioner.

/ritzau/