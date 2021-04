Hollandsk bank indgår milliardforlig i hvidvasksag

Den hollandske bank ABN AMRO indgår forlig i sag om mangelfuld hvidvaskforebyggelse.

Den hollandske bank ABN AMRO har accepteret at betale omtrent 3,6 milliarder kroner i et forlig med den hollandske anklagemyndighed.

Forliget er indgået i en sag om mangelfuldt arbejde for at undgå hvidvask og terrorfinansiering i perioden fra 2014 til 2020.

Det oplyser ABN AMRO i en pressemeddelelse mandag.

- Som bank har vi ikke kun en juridisk, men også en moralsk pligt til at gøre vores ypperste for at beskytte det finansielle system mod kriminelles misbrug, siger Robert Swaak, administrerende direktør i ABN AMRO, i meddelelsen.

- Desværre er jeg nødt til at erkende, at vi tidligere har været utilstrækkelige med at opfylde vores vigtige rolle som portvogter korrekt.

- Dette er uacceptabelt, og vi tager det fulde ansvar for det, siger direktøren.

Forliget mellem banken og den hollandske anklagemyndighed er indgået samme dag, som flere ledende personer har forladt Danske Bank på grund af mistanke om deres involvering i sagen fra Holland.

Der er tale om administrerende direktør Chriz Vogelzang og bestyrelsesmedlem Gerrit Zalm. Begge havde topposter i ABN AMRO i den årrække, hvor banken menes at have gjort for lidt for at undgå at blive misbrugt til hvidvask.

/ritzau/