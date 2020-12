Horesta: Restauranter må droppe takeaway for at sikre løn

En lang række restauranter vil onsdag stoppe med takeaway for at sikre lønkompensation, vurderer Horesta.

Som del af de nye coronarestriktioner, som regeringen fremlagde mandag, skal barer, caféer og restauranter fra onsdag holde lukket i 38 kommuner.

De må servere takeaway. Men det er usandsynligt, at særlig mange restauranter vil benytte sig af den mulighed som i foråret.

Det vurderer brancheorganisationen Horesta. Ifølge Horesta får restauranterne nemlig ikke adgang til lønkompensation til deres ansatte, hvis de tjener penge på takeaway.

- De kan enten vælge af få den hjælp, der er mulig nu, som er lønkompensation. Men det kræver, at der ingen omsætning er i forretningen, siger Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i Horesta.

- Dermed skal de lukke en mulig takeaway-omsætning ned, selv om de har kæmpet måske igennem ti måneder for at omstille sig og få etableret den del af forretningen. Det er et valg mellem pest eller kolera.

Hun forklarer, at mulighederne for hjælp er anderledes end foråret. Men det håber hun, bliver lavet om snarest muligt.

For indtil videre er Kirsten Munch Andersens forventning, at en lang række virksomheder stopper for takeaway for at sikre lønninger til deres medarbejdere.

- Indtil politikerne har taget en beslutning om, hvorvidt det virkelig er rigtigt, at man ikke vil kompensere de virksomheder, som faktisk forsøger sig med takeaway, så er der lige nu for rigtig mange ikke andet valg end at lukke forretningen ned og så sikre sig, at man kan få den kompensation, der gør, at man kan holde fast på de ansatte, der er så afgørende for forretningen, siger hun.

Derfor opfordrer hun politikerne til at kigge på reglerne for kompensation en gang mere, så restauranterne igen får incitament til at lave mad til takeaway trods de nye regler, der holder dem fysisk lukket indtil 3. januar.

- Det er fuldstændig afgørende nu, at politikerne kommer tilbage til forhandlingsbordet og sikrer, at der er nogle hjælpepakker, der svarer til det, vi havde i foråret.

- Andet giver ikke mening, når man har opfordret restauranterne til at omstille sig og forsøge sig med takeaway, siger Kirsten Munch Andersen.

