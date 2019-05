Hovedmistænkt i udbyttesag skyder tilbage i 200 siders svar

Skattestyrelsens påstande i sagen om udbytteskat afvises af den hovedmistænkte Sanjay Shah i nyt svarskrift.

Den hovedmistænkte i sagen om svindel med udbytteskat skyder tilbage på de danske skattemyndigheder i et nyt svarskrift til en britisk domstol.

Det skriver Børsen.

I det over 200 sider lange svarskrift skriver Sanjay Shahs advokater, at de danske krav imod ham i virkeligheden er et forsøg på at dække over, at den danske skattelovgivning er utilstrækkelig.

- Denne sag har bragt stor skam over Skat og den danske regering generelt. Især fordi handel med udbytter er en velkendt og helt legitim handelsstrategi, som andre europæiske lande allerede har taget skridt til at begrænse, står der blandt andet i svarskriftet ifølge Børsen.

Shahs advokater afviser alle påstande om, at han eller andre af hans selskaber i regi af Solo Capital skulle have handlet angribeligt.

Sanjay Shahs advokater mener ligeledes, at det er forkert af Skattestyrelsen at beskrive Shah som den primære ansvarlige.

Samlet er der i skandalen med udbytteskat sket formodet svindel for 12,7 milliarder kroner, hvor udenlandske investorer uretmæssigt har fået udbetalt refusion af udbytteskat på danske aktier.

Sagen mod Sanjay Shah er bare en af mange, som Skattestyrelsen har anlagt i kølvandet på skandalen med udbytteskat. I marts lød det, at Skattestyrelsen havde stævnet 470 personer og selskaber i fem lande.

/ritzau/