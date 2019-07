Huawei tilbyder antispionage-aftale til Danmark

Huawei Danmarks nye landechef vil i dialog med danske politikere, som er bekymrede omkring selskabet.

Den kinesiske telekoncern Huawei er klar til at underskrive en antispionage-aftale med Danmark, hvis det kan afhjælpe politikernes bekymringer omkring den kinesiske telegigant.

Det fortæller selskabets danske landechef, Jiang Lichao, til Politiken.

- Antispionage-aftalen vil slå fast, at Huawei aldrig vil installere bagdøre i sine produkter. Vi vil sammen med den danske stat definere sikkerhedsstandarder, som gør det umuligt, siger selskabets danske landechef, Jiang Lichao.

- Hvis Huawei en dag bliver presset af staten til at spionere, forpligter aftalen os til at oplyse det til den danske regering, som øjeblikkeligt kan annullere alle indgåede kontrakter. Hvis danske politikere har andre ønsker til aftalen, vil vi meget gerne mødes og diskutere det, siger han til Politiken.

Huawei har de seneste måneder tilbudt lignende aftaler til regeringer i Tyskland og Storbritannien.

Det er uklart, hvordan Storbritanniens regering forholder sig til en sådan kontrakt.

Men i Tyskland er forslaget blevet positivt modtaget. Chefen for den nationale telemyndighed, Arne Schönbohm, er klar på en aftale, såfremt den indgår i en bredere aftale mellem Kina og Tyskland.

Huaweis tilbud får en blandet modtagelse på Christiansborg. Flere partier melder "hus forbi". Det sker med den begrundelse, at den danske stat ikke blander sig i aftaler indgået mellem private virksomheder.

- Jeg er åben for at se på tiltag, som kan bidrage til at styrke sikkerheden på området, skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S) i en mail til Politiken.

- En Huawei antispionage-aftale ville i sagens natur skulle indgås med teleudbydere og ikke med den danske regering. Jeg ved ikke, hvor effektiv en aftale ville være i praksis, skriver hun.

