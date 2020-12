Huaweis danske kommunikationschef har sagt op

Efter cirka et halvt år som Huaweis danske kommunikationschef har Tommy Zwicky nu opsagt sin stilling.

Efter cirka et halvt års ansættelse som dansk kommunikationschef for den kinesiske telegigant Huawei har Tommy Zwicky sagt sit job op.

Det har han tirsdag morgen oplyst i et opslag på Twitter.

I opslaget forklarer Tommy Zwicky ikke selv, hvorfor han har opsagt sin stilling.

Det har han dog gjort i et andet opslag, hvor han svarer på et spørgsmål fra en DR-korrespondent.

Spørgsmålet vedrører en afsløring i avisen The Washington Post om, at Huawei har testet en teknologi for ansigtsgenkendelse, hvor man har kunnet udpege uighurer, et undertrykt etnisk mindretal i Kina.

Ifølge Berlingske sidder en million uighurer indespærret i genopdragelseslejre i den vestkinesiske Xinjiang-provins.

Både eksperter og menneskerettighedsgrupper har betegnet det som en digital overvågningsstat, hvor uighurerne bliver fulgt nøje af politiet.

I forlængelse af afsløringen havde DR-korrespondenten spurgt Tommy Zwicky, hvordan han kunne forklare historien.

I et nu slettet svar skal Tommy Zwicky have svaret: "Det kan jeg ikke, hvilket er grunden til, at jeg har opsagt min stilling".

Ifølge Tommy Zwickys LinkedIn-profil var han ansat hos Huawei siden juli i år.

/ritzau/