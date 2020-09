Huse med til salg-skilt når laveste antal siden 2007

Der var tæt på 29.000 huse til salg i slut-august, viser tal. Det er knap 20 procent færre end sidste år.

Der er blevet færre huse at vælge i mellem for boligkøberne - og så er de blevet dyrere. Det viser tal fra Finans Danmark.

Ved udgangen af august var der 28.599 huse til salg i Danmark. Det er 19 procent færre end samme tidspunkt sidste år.

Antallet af udbudte huse er det laveste niveau siden foråret 2007.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør, fortæller, at der fortsat sættes huse til salg. De forsvinder bare hurtigere.

- Det har været mønsteret i 11 ud af de seneste 12 måneder, og resultatet er, at der landet over er færre huse til salg.

- Når efterspørgslen er større end udbuddet, stiger priserne, og det går hurtigere med at finde nye ejere, siger hun i en kommentar.

Husene udbydes til priser, der er 2,4 procent højere end for et år siden.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, mener, at markedet har klaret sig imponerende gennem første del af coronakrisen.

- Vi har gennem sommeren været vidne til et boligudbud, som er skrumpet med den højeste hastighed, der nogensinde er målt.

- Det er faktisk helt vildt, at næsten hver fjerde bolig er forsvundet fra markedet alene gennem det seneste år, skriver han i en kommentar.

Han forventer dog, at det dalende udbud får en ende inden for den nærmeste fremtid.

Det skyldes blandt andet, at han vurderer, at nogle af dem, der overvejer at sælge, kan få et skub af de høje tempo på boligmarkedet.

- Dog ser vi også en del udskyde salget til næste forår, hvor det nærmest er tradition for, at flere vælger at sætte til salg, lyder det fra cheføkonomen.

Husene står til salg kortest tid i København. Her er de i gennemsnit til salg i tre måneder. Det er et par uger mindre end sidste år.

Anderledes ser det ud i Nordjylland, hvor husene i gennemsnit står til salg i 11 måneder. Det er omkring en uge mere end sidste år.

Her er udbudspriserne også 3,3 procent lavere end sidste år, viser tallene.

/ritzau/