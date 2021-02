Husejere tjente 150.000 kroner på boligen i 2020

Huspriserne er steget 7,7 procent i 2020, mens lejlighederne i gennemsnit er blevet 8,9 procent dyrere.

Der var gang i boligmarkedet i 2020, hvilket førte til store prisstigninger for både huse og lejligheder og sommerhuse.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Huspriserne steg med 7,7 procent fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2020.

Det svarer ifølge en beregning fra Nordea til, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter steg 153.000 kroner i pris til 2,14 millioner kroner i løbet af 2020.

For lejlighederne var fremgangen på 8,9 procent, og det kan oversættes til, at en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter er steget med 201.000 kroner til 2,46 millioner kroner.

Hos Nordea vurderer chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, at boligmarkedet har klaret sig godt, fordi man har haft mere tid derhjemme, og at mange ikke har mærket coronakrisen på egen pengepung.

- Under den første nedlukning fik danskerne mere tid hjemme, og det gjorde, at mange fik tid til at kigge på bolig. Og da renterne stadigvæk er lave, har der været rigtig gode muligheder.

- Det er samme tendens, vi har set under anden bølge af corona, hvor der samtidig er skruet ned for andre udgifter som ferier og familiemiddage.

Under coronakrisen er køen af ledige steget med over 40.000 personer, men de typiske boligkøbere har i overvejende grad holdt fast i deres job.

- De typiske boligkøbere har ikke været så hårdt ramt af coronakrisen som en normal krise.

- Mange ansatte i både det offentlige og private har været sendt hjem med løn, og deres økonomi har derfor ikke været påvirket af situationen, siger Lise Nytoft Bergmann.

For 2021 forventer Nordea, at huspriserne vil stige med knap seks procent.

- Renterne er fortsat lave i et historisk perspektiv. Samtidig forventer vi, at der kommer gang i væksten, når coronakrisen er overstået, og at boligmarkedet vil klare sig ganske glimrende, siger Lise Nytoft Bergmann.

/ritzau/