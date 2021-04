Huspriser sætter rekord efter ti måneder med stigninger

Priserne på såvel villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse er steget igen i marts, viser nye tal.

Det seneste år er der blevet sat flere rekorder på det danske boligmarked, og marts har ikke været nogen undtagelse, da boligpriserne er steget igen.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af størstedelen af de danske ejendomsmæglere, og som har fulgt udviklingen på det danske boligmarked i en årrække.

Isoleret for villaer og rækkehuse er priserne i marts i gennemsnit steget med 2,3 procent i forhold til februar. Det er tiende måned i træk med stigninger.

Stigningen betyder, at husene nu bliver handlet 12 procent dyrere end i marts sidste år. Det er den højeste årlige prisstigning siden 2010, oplyser Boligsiden.

Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er det typisk sådan, at huspriserne falder en smule hen over efteråret og vinteren og begynder at stige igen i marts.

Men i år er en anderledes situation, fordi der ikke har været noget prisfald i de kolde måneder, bemærker kommunikationsdirektøren.

- Nu er vi så nået frem til den tid på året, hvor priserne sædvanligvis begynder at stige igen, og derfor er det ikke overraskende, at vi ser endnu et spring i priserne i marts, siger Birgit Daetz i en pressemeddelelse.

Også ejerlejligheder og sommerhuse har oplevet prisstigninger.

I forhold til februar er priserne for de to boligtyper i marts i gennemsnit steget med henholdsvis 2,2 og 3,8 procent.

Sammenlignet med marts sidste år koster ejerlejligheder og sommerhuse i år henholdsvis 13,6 og 18,9 procent mere.

En del af forklaringen på det seneste års prisstigninger er, at udbuddet af boliger til salg ikke steg sidste forår på grund af udbruddet af coronavirus.

Nu er udbuddet imidlertid begyndt at stige, som det plejer at gøre i foråret.

- Vi har de seneste uger set, at antallet af udbudte boliger er begyndt at stige igen. Det giver køberne større valgfrihed, og det kan betyde, at færre vil være villige til at betale mere end udbudsprisen for at få en bolig.

- Langt flere end normalt har de seneste måneder betalt mere end udbudsprisen for især sommerhuse og ejerlejligheder, og det stigende udbud kan tage toppen af prisstigningerne, siger Birgit Daetz.

Af Boligsidens tal fremgår det, at prisstigningerne på boligmarkedet er størst i Region Hovedstaden.

Men de stigende boligpriser er en tendens, der gælder for hele landet.

/ritzau/