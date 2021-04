Hver fjerde normale lønmodtager skal betale negativ rente

Nu kan du have færre penge i banken, inden det koster. En ud fire med normalt job falder for grænsen.

Flere banker har den seneste tid sænket grænsen for, hvornår det koster at have penge stående i banken.

Senest sænkede Danske Bank grænsen til 100.000 kroner, efter at blandt andet Nordea havde gjort det samme.

Var den grænse i alle banker, ville en ud af fire med et normalt job blive ramt, viser en ny opgørelse.

Opgørelsen er lavet af Finans Danmark, som er brancheorganisation for landets banker og realkreditinstitutter.

- Så det er altså ret få, som rent faktisk bliver mødt med en regning i banken, siger direktør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse.

Renten på bankkontoen er delvist styret af, hvad renten er hos Nationalbanken, der er bankernes bank.

Her har renten været negativ siden 2012 - altså i ni år. Ifølge Finans Danmark er de negative renter altså ikke noget, de danske banker har fundet på.

- Det er klart, at i længden kan private virksomheder ikke sælge deres produkter til under produktionspris - det gælder også for banker, lyder det fra Ulrik Nødgaard.

/ritzau/