Hvert tredje hjem bruger kloge køleskabe og robotstøvsugere

36 procent af befolkningen anvender i dag et "smart home"-produkt. Sidste år var det 23 procent.

I flere og flere danske hjem er køleskabene begyndt at kunne kommunikere, mens støvsugerne selv kører rundt og klarer rengøringen.

De kommunikerende køleskabe og de selvkørende støvsugere er eksempler på det, der kaldes "smart home"-produkter. Og de bliver brugt i stigende grad i de danske hjem.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at 1,5 millioner borgere i 2020 anvender "smart home"-produkter. Det svarer til cirka hver tredje person eller 36 procent af de 16-74-årige.

Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor 23 procent dengang svarede ja til, at de brugte produkterne.

- Stigningen indikerer, at "smarte" elpærer, alarmsystemer, termostater, stemmestyrede personlige "assistenter", musikafspillere og badevægte, som alle er eksempler på forskellige "smart home"-produkter, vinder frem i danske hjem, skriver Danmarks Statistik i undersøgelsen.

En af bevæggrundene for at anskaffe sig et "smart home"-produkt kan være, at det kan hjælpe brugeren med at sænke energiforbruget.

Det sker ved, at produktet selv opsamler information om energiforbruget, som det så kan gøre forbrugeren opmærksom på.

På grund af den sommetider konstante overvågning er der dog også brugere, der fravælger at benytte et "smart home"-produkt i hjemmet.

Som årsag til fravalget svarer 21 procent, at de er bekymrede for privatlivets fred og beskyttelsen af personlige data.

Derudover svarer 18 procent, at de er bekymrede for, at udstyret eller systemet vil blive hacket.

Ifølge konstitueret branchedirektør i Dansk Industri Digital Christian Hannibal er tillid alfa omega, når det kommer til digitalisering af samfundet.

- Derfor er det trist, at så mange danskere ikke har tillid til smarte produkter i hjemmet, siger han i en skriftlig kommentar.

Selv om han glæder sig over, at der trods alt er flere danskere, der bruger de nye produkter til at reducere deres energiforbrug, så mener han, at det stadig er ret få, der har taget digitale værktøjer i brug for at gøre det.

- Det er synd, der ikke er flere danskerne, der tager disse muligheder i brug, for her er noget, de kan gå i gang med lige nu for den grønne omstilling.

- Der er et kæmpe potentiale i at bruge de smarte produkter i hjemmet og bruge data fra lamper, varme, hvidevarer og meget mere til at gøre hjemmet grønnere, siger Christian Hannibal.

