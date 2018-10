Hvidvask i estiske banker kan være større end Danske Bank-sag

Sagen om hvidvask i Danske Bank kan være en kun mindre del af problemer med hvidvask i Estland.

Estiske banker kan være blevet brugt til at hvidvaske penge i et langt større omfang, end Danske Bank-sagen har kastet lys over.

Det skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

I alt var der i årene 2008-2015 overførsler fra udenlandske kunder i estiske banker svarende til 1000 milliarder dollar, oplyser den estiske centralbank.

Det svarer til knap 6500 milliarder kroner, og tallet er dermed over fire gange så højt som det, der figurerer i Danske Banks hvidvasksag.

De undersøgte transaktioner i Danske Bank udgjorde ifølge bankens egen advokatundersøgelse 1500 milliarder kroner fra 2007 til 2015, hvoraf en stor del er mistænkelige. Banken kan dog ikke afgøre størrelsen af hvidvask.

Den estiske centralbank har ikke været i stand til at komme med tal for 2007, og det kan heller ikke siges, hvor stor en del af de samlede udenlandske overførsler gennem estiske banker, som er mistænkelige.

Alligevel tyder det på et systematisk problem for bankerne i Baltikum. Det siger Sven Stumbauer, der er direktør for konsulentfirmaet AlixPartners.

- I stedet for mere traditionel bankvirksomhed til privatkunder begyndte de at lave forretning med transaktioner - det vil sige, hvor pengene går hurtigt ud og ind stort set med det samme, siger han til Bloomberg News.

Hos chefen for det estiske finanstilsyn, Kilvar Kessler, kommer det ikke som en overraskelse, at flere banker har stået for tvivlsomme overførsler.

- Det burde ikke være en overraskelse, at ikke alle mistænkelige overførsler gik gennem Danske Bank, sagde han i august.

Estlands premierminister, Juri Ratas, vil til bunds i sagen. Han vil kende til den fulde sandhed omkring hvidvask for alle banker, der har haft forretning i landet.

