Hvidvasksag giver Danske Bank laveste overskud i tre år

Danske Bank har doneret sin indtjening fra Estland, og det sender bankens overskud ned med 50 procent.

Danske Banks overskud er faldet til det laveste niveau i næsten tre år som følge af sagen om hvidvask i Estland.

Danske Bank besluttede således tidligere i år at donere de 1,5 milliarder kroner, som banken har tjent i den estiske filial, der har været centrum i sagen.

I perioden 2007 til 2015 blev banken brugt til, at mistænkelige kunder sendte penge gennem filialen.

Og donationen skærer en stor luns af bankens indtjening i tredje kvartal. Overskuddet endte på cirka 2,5 milliarder kroner.

Det er et fald på næsten 50 procent sammenlignet med samme periode året før. Det er samtidig det laveste overskud i 11 kvartaler.

Ud over donationen er Danske Bank også ramt af, at der kommer færre penge ind.

Det skyldes især, at de finansielle markeder har været dårligt kørende på det seneste.

Danske Banks samlede indtægter er faldet med fire procent til 11,1 milliarder kroner i tredje kvartal.

Derudover er udgifterne steget, blandt andet fordi banken har brugt penge på sin undersøgelse af hvidvasksagen i Estland.

Set i lyset af sagen om hvidvask klarer Danske Bank sig hæderligt, vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

Indtil videre ser det ifølge hans vurdering ikke ud til, at Danske Bank for alvor har mistet kunder.

- Det ser ikke ud til, at banken mister rigtig meget forretning fra hverken privatkunder eller store virksomhedskunder. Det kommer givetvis over de kommende kvartaler, siger Per Hansen.

Ifølge Danske Banks midlertidige direktør, Jesper Nielsen, er udviklingen som forventet.

Han passer roret, indtil banken har fundet en permanent afløser for Thomas Borgen, der trak sig for en måned siden som følge af hvidvasksagen.

- Den forretningsmæssige udvikling i årets første ni måneder var stort set som forventet.

- De samlede indtægter blev imidlertid påvirket af usikkerheden på de finansielle markeder, siger han i en kommentar til regnskabet.

Donationen på 1,5 milliarder kroner skal gå til en fond. Den skal støtte tiltag, som bekæmper økonomisk kriminalitet - herunder hvidvask.

Hvis nogle af de myndigheder, der i øjeblikket efterforsker Danske Bank, skulle ende med at konfiskere penge tjent i Estland, vil det bliver fratrukket donationen.

Danske Bank forventer for hele 2018 at tjene mellem 16 og 17 milliarder kroner.

/ritzau/