Hvis alle følger Jyske Bank kan 1728 kunder få negativ rente

Hvis de andre banker i Danmark kopierer Jyske Bank model for negative renter, kan det ramme 1728 personer.

Hvis flere danske banker skulle følge i Jyske Banks fodspor og indføre negative renter for store opsparinger, vil det være en ganske lille del af befolkningen, der bliver ramt.

Jyske Bank varslede tirsdag, at kunder med indeståender over 7,5 millioner kroner vil skulle betale en negativ rente på 0,6 procent af deres opsparing.

De seneste tal for danskernes formue viser, at der i 2017 var 1728 personer i Danmark, der havde mere end 7,5 millioner kroner stående i banken.

Det viser tal for Danmarks Statistik. Tallene kan have ændret sig de seneste to år, hvor renterne er faldet til historisk lave niveauer.

Det svarer til 0,04 procent af alle danskere, der har penge i banken.

Det generelle billede er derimod, at langt størstedelen har under 100.000 kroner i banken. Det har 3,3 millioner danskere.

Indtil videre har ingen danske banker officielt fulgt i hælene på Jyske Bank, men flere - blandt andet Ringkjøbing Landbobank - har talt for idéen.

Den svenske storbank SEB's afdeling i Danmark har dog oplyst, at enkelte kunder med store opsparinger har skullet betale en negativ rente.

Negative renter på private bankkunders opsparinger er et nybrud i de danske banker.

Det er et resultat af, at Nationalbankens rente har været negativ stort set uafbrudt siden 2012 og forventes at være det i en årrække frem.

Renteniveauet betyder, at bankerne skal betale for at have deres overskydende penge stående hos Nationalbanken og samtidig tjener mindre på renter, når de låner penge ud.

De seneste år har virksomheder generelt set skullet betale for at have penge i banken.

Ifølge Danmarks Statistik oplevede finansielle selskaber og offentlige virksomheder negative renter allerede i 2015, mens det for øvrige virksomheder har været gældende siden 2016.

/ritzau/