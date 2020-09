I USA var 881.000 nyledige i sidste uge

- I sidste uge var der under en million nye ledige i USA, det er det laveste antal i 24 uger.

881.000 amerikanere meldte sig som ledige i sidste uge. Det var forventet, at 950.000 ville melde sig ledige, skriver AFP.

Ledigheden faldt samtidig til 9,1 procent.

- I sidste uge var der under en million nye ledige i USA, det er det laveste antal i 24 uger. I løbet af coronakrisen har næsten 60 millioner amerikanere afleveret en ledighedserklæring, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

Ledighedsrapporten dækker over gode og dårlige nyheder, siger han.

- Den gode nyhed er, at den samlede ledighed falder. Der er heldigvis flere der vender tilbage i beskæftigelse, end der er nye, der stiller sig op i ledighedskøen, siger Allan Sørensen.

Den dårlige nyhed er, at det ugentlige antal nyledige fortsat er skyhøjt. Coronakrisen har nu hærget i næsten et halvt år, og i alle ugerne har antallet af nyledige været markant højere end under finanskrisen, siger Allan Sørensen.

Under finanskrisen var antallet af nytilmeldte ledige aldrig højere end 665.000 pr. uge.

/ritzau/