Idémøbler og Ilva slår organisationerne sammen

Idémøbler og Ilva får fælles organisation som led i ny strategi. Det skriver ejeren IDdesign.

Ilva og IDEmøbler, to møbelkæder ejet af Lars Larsen, bliver slået sammen. Butikkerne vil beholde deres navne, og der er tale om, at de bagvedliggende organisation bliver lagt sammen.

Det sket for "øge indtjeningen og styrke virksomheden, skriver IDdesign, der kontrollerer de to kæder, i en pressemeddelelse.

IDdesign er ejet af Lars Larsen, der er kendt for at stå bag Jysk.

Sammenlægningen af de to organisationer betyder, at der kan spares 47 job. Det vil enten ske via afskedigelser, eller ved at der findes job til de ansatte andre steder i Lars Larsen Group.

- Det er jeg selvfølgelig utrolig ked af. Men med forventning om, at det netop overståede regnskabsår ender med et underskud på omkring 100 millioner kroner, har jeg måttet træffe nogle nødvendige beslutninger.

- Til gengæld har vi her en fordel af at være en del af Lars Larsen Group, og jeg håber, at vi kan tilbyde mange af de afskedigede medarbejdere en stilling i et af de øvrige selskaber indenfor gruppen, siger Rami Jensen, administrerende direktør i IDdesign.

Mens butikkerne altså stadig vil hedde IDEmøbler og Ilva, vil kunderne mærke forskel, når det kommer til onlineshopping og udvalg.

- Som kunde vil man selvfølgelig kunne se, at der fremover kun kommer en tilbudsavis i postkassen. Derudover vil kunderne både online og i butik opleve, at de kan vælge fra et større sortiment, skriver Rami Jensen.

/ritzau/