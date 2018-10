Erhvervskvinde trækker sig fra DR-program efter kritik

Efter flere kritiske artikler i Berlingske har Ilse Jacobsen trukket sig fra DR-programmet "Løvens Hule".

Erhvervskvinden Ilse Jacobsen trækker sig fra DR-programmet "Løvens Hule" efter artikler om dårligt arbejdsmiljø i hendes virksomheder.

Det skriver Ilse Jacobsen på facebooksiden for virksomheden Ilse Jacobsen - Hornbæk.

Flere end 25 medarbejdere har over for Berlingske beskrevet et dårligt arbejdsmiljø.

Gruppen af medarbejdere er kommet med hård kritik af Ilse Jacobsens ledelsesstil, der bliver betegnet som grov.

- Historierne i pressen de seneste dage har gjort stort indtryk på mig personligt, og jeg skal ærligt erkende, at jeg også er ked af det, skriver Ilse Jacobsen på Facebook.

- Selv om vi allerede har taget hånd om de problemstillinger, der er beskrevet i pressen, har den megen fokus gjort det nødvendigt, at jeg bruger kræfterne på mine virksomheder, skriver hun.

Ud over ledelsesstilen har Berlingske beskrevet, hvordan en række ansatte har måttet kæmpe for at få udbetalt feriepenge.

Flere fagforeninger har ført - og vundet - en stribe sager mod Ilse Jacobsen gennem de seneste år.

Ilse Jacobsen - Hornbæk er en designvirksomhed. Den er blandt andet kendt for gummistøvler med snørebånd i den høje prisklasse.

Derudover har Ilse Jacobsen blandt andet to blomsterbutikker.

Hun driver virksomhederne sammen med sin mand, Jesper Bo Jacobsen. De har base i Hornbæk i Nordsjælland.

"Løvens Hule" er et program på DR, der matcher håbefulde iværksættere med investorer med mange penge på lommen.

Den fjerde sæson starter indspilning i slutningen af oktober.

- Selv om jeg holder utroligt meget af Løvens Hule, er jeg først og fremmest forretningskvinde med ansvar for over 100 dygtige medarbejdere og en række virksomheder, skriver Ilse Jacobsen på Facebook.

DR varslede tidligere tirsdag, at artiklerne om Ilse Jacobsen gjorde indtryk.

På daværende tidspunkt havde Ilse Jacobsen ikke meldt sin afgang. DR udtalte, at det ville til bunds i sagen. Det skriver BT.

/ritzau/