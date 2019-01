IMF nedjusterer vækstskøn i Europa og Kina for i år

Brexit, handelskrig og opbremsning i Tyskland sænker IMF's skøn for økonomisk vækst i år.

Den Internationale Valutafond hev mandag en alvorlig mine frem og trak i bremsen i sine prognoser for den økonomiske vækst i år.

Skønnet for den samlede verdensøkonomis vækst blev nedjusteret med 0,2 procentpoint.

Nedjusteringen bunder især mørke skyer over den europæiske økonomi.

Da IMF i oktober skulle give sit skøn, lød det på en vækst i den globale økonomi på 3,7 procent. Det var mandag ændret til 3,5 procent.

Prognosen blev fremlagt ved det årlige World Economic Forum. Nedjusteringen er dog ikke jævnt fordelt i hele verden.

Eksempelvis tror IMF stadig på 2,5 procent vækst i USA i 2019. Til gengæld er forventningen til vækst i de lande, der har euroen som valuta, sænket fra 1,9 til 1,6 procent.

Selv om vi i Danmark ikke har euroen, kan danske virksomheder stadig få fingrene i klemme, forklarer chefanalytiker i Dansk Industri Allan Sørensen.

- Det er især bekymrende med udsigten til lavere vækst i Europa, hvor vi afsætter hovedparten af vores eksport, siger han i en skriftlig kommentar.

- Både virksomhedernes og forbrugernes tillid til økonomien i Europa er dykket kraftigt over det seneste år, hvilket varsler, at væksten i Europa er ved at bremse op.

Særligt tyskerne fik en hård medfart ved nedjusteringen. Her er 1,9 procents vækst ændret til 1,3 procents vækst i 2019.

IMF har også nedjusteret sit skøn for væksten i verdensøkonomien i 2020 med 0,1 procentpoint.

Også Rusland, Mexico, Mellemøsten og Mellemamerika må ifølge IMF leve med mindre vækst end ventet.

/ritzau/AFP